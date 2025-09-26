Pizzabagare / Pizza Baker
2025-09-26
This description will follow in English.
If you want to meet us and present your CV directly in a hard copy please stop by at Restaurang / Pizzeria Rex , Nobelvägen 107
Hej,
Mycket seriös arbetsplats, samma ägare i 30 år.
Vi söker nu en heltids pizza bagare. Erfarenhet är ett absolut måste! Vi har kollektiv avtal.
Mejla gärna en kort presentation om er själva och ett CV.
Flexibla med start datum så länge vi hittar rätt person.
____________
Hi,
Very stable work environment with the same owners since 30 years back.
We are looking for a pizza baker. Experience is a must. We are members of the Union and pay accordingly (kollektiv avtal)
Please email us your CV with a personal letter.
Please email us your CV with a personal letter.
We are flexible with starting time, more focused on finding the right fit.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Nimaeil@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eil Invest AB
Nobelvägen 107
214 33 MALMÖ
Nima E Nimaeil@hotmail.com
