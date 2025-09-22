pizzabagare och en kock

Ali, Firas / Kockjobb / Kalmar
2025-09-22


Vi söker en engagerad och pålitlig person som kan arbeta både som pizzabagare och kock.
Du ska vara seriös, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt samt i team.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom restaurangbranschen.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Kvalifikationer
God erfarenhet av pizzabakning och matlagning.
Punktlig och arbetsvillig.
Inga betalningsanmärkningar hos Kronofogden.
Är ärlig, lojal och problemlösande.

Vi erbjuder:

Heltidsanställning med tillsvidarekontrakt.
Lön enligt överenskommelse.
Trevlig arbetsmiljö i ett stabilt företag.

Arbetsplats: Ljungbyholm Pizzeria, Ljungbyholm
Tillträde: Enligt överenskommelse

Skicka din ansökan till: kalmarse@yahoo.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: kalmarse@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ali, Firas
Slöjdaregatan 11 (visa karta)
393 53  KALMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ali Firas

Jobbnummer
9518988

