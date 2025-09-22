pizzabagare och en kock
2025-09-22
Vi söker en engagerad och pålitlig person som kan arbeta både som pizzabagare och kock.
Du ska vara seriös, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt samt i team.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom restaurangbranschen.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
God erfarenhet av pizzabakning och matlagning.
Punktlig och arbetsvillig.
Inga betalningsanmärkningar hos Kronofogden.
Är ärlig, lojal och problemlösande.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med tillsvidarekontrakt.
Lön enligt överenskommelse.
Trevlig arbetsmiljö i ett stabilt företag.
Arbetsplats: Ljungbyholm Pizzeria, Ljungbyholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till: kalmarse@yahoo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: kalmarse@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ali, Firas
Slöjdaregatan 11 (visa karta
)
393 53 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ali Firas Jobbnummer
9518988