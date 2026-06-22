Pizzabagare
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2026-06-22
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Pizzabagare sökes
Vi söker en pizzabagare till vår restaurang.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
• Förbereda deg och råvaror
• Baka pizza
• Hålla rent och ordning i köket
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som pizzabagare (meriterande men inget krav)
• Är stresstålig och kan arbeta i team
• Är noggrann och serviceinriktad
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst
• Trygg anställning
• Trevlig arbetsmiljö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: onderbayar78@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yezdan AB
(org.nr 559190-8677)
Storgatan 24 (visa karta
)
645 30 STRÄNGNÄS Jobbnummer
9971694