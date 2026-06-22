Pizzabagare

Yezdan AB / Kockjobb / Strängnäs
2026-06-22


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Pizzabagare sökes

Vi söker en pizzabagare till vår restaurang.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Dina arbetsuppgifter
• Förbereda deg och råvaror
• Baka pizza
• Hålla rent och ordning i köket

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som pizzabagare (meriterande men inget krav)
• Är stresstålig och kan arbeta i team
• Är noggrann och serviceinriktad

Vi erbjuder:
• Heltidstjänst
• Trygg anställning
• Trevlig arbetsmiljö

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: onderbayar78@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yezdan AB (org.nr 559190-8677)
Storgatan 24 (visa karta)
645 30  STRÄNGNÄS

Jobbnummer
9971694

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