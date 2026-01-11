Pizzabagare
2026-01-11
Zios Pasta är en italiensk restaurang som har varit verksam under 9 år. Vi serverar pizza, pasta och sallader.
I dagsläget söker vi en kock med erfarenhet inom italiensk matlagning samt som kan baka pizza. Tjänsten är på deltid eller heltid och vi kan komma överens tillsammans. Tjänsten börjar med en provanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifterna består främst i att baka pizza men även andra vardagliga sysslor inom verksamheten. Det gäller bland annat att arbeta vid kassan, servera, plocka disk och städa. Det är fasta arbetstider och därmed skall man kunna arbeta under lunchtid måndag till fredag. Det är meriterande om du även kan italiensk matlagning eftersom vi också serverar pastarätter.
Vi söker någon som är stresstålig, samarbetsvillig, positiv och tar egna initiativ samt gillar utmaningar.
Låter denna tjänst intressant skicka ditt personliga brev samt CV. Intervjuer sker löpande och därmed finns möjlighet att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ziospasta6@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akhtar, Mohammad Riaz
Döblensgatan 34 D (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Akhtar Mohammad Riaz Kontakt
Riaz Akhtar ziospasta6@gmail.com 070-414 67 40 Jobbnummer
