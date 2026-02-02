Pizzabagare - Pizzabaker
iWork AB / Kockjobb / Grums Visa alla kockjobb i Grums
2026-02-02
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iWork AB i Grums
, Karlstad
, Hammarö
, Kil
, Arvika
eller i hela Sverige
Restaurang Rathwan AB söker en pizzabagare.
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurang och pizzeria där du både bakar pizza, bröd men även andra förekommande rätter. Vi söker dig som är stresstålig, målmedveten och kan arbeta i tempo. Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar in i vår verksamhet och bland övriga personal.
Välkommen att ansöka till vår epost!
Restaurang Rathwan AB is looking for a Pizzabaker.
The work involves usual tasks in a restaurant and pizzeria where you both bake pizza, bread but also other type dishes. We are looking for someone who can withstand stress, goal oriented and can work at a fast pace. We will place great emphasis on your personal qualities as it is important that you fit into our business and among other staff.
Your are welcome to apply through our email! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: pizzahousegrums@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iWork AB
(org.nr 559207-5088)
Sveagatan 112 (visa karta
)
664 34 GRUMS Arbetsplats
Restaurang Rathwan AB Jobbnummer
9718859