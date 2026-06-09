Pizza bagare
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2026-06-09
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Vi söker en erfaren och engagerad pizzabagare till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som pizzabagare kommer du att ansvara för att förbereda deg, baka pizza av hög kvalitet och bidra till en god arbetsmiljö. Du arbetar självständigt men också tillsammans med övrig personal för att säkerställa hög service och nöjda kunder.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som pizzabagare.
Är kunnig inom pizzabakning och hantering av råvaror.
Kan arbeta självständigt och effektivt.
Är punktlig och kommer i tid till arbetet.
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig.
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Är flexibel och kan anpassa dig till verksamhetens behov.
Klarar av att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Bidrar till en trevlig arbetsmiljö och god kundservice.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor.
Möjlighet till utveckling inom företaget.
Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna referenser. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: goranzon0987@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PizzaLive Malmö AB
(org.nr 559044-1068)
Lundavägen 7 (visa karta
)
212 18 MALMÖ Jobbnummer
9955997