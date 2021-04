Picadeli Nordstan söker medarbetare - Nyttig snabbmat i Nordstaden AB - Restaurangbiträdesjobb i Göteborg

Nyttig snabbmat i Nordstaden AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg2021-04-12Kort om oss: Picadeli är Sveriges störta salladskoncept i dagligvaruhandeln och 2017 öppnade vi vår första konceptbutik mitt i centrala Göteborg. Vi har sedan dess öppnat ytterligare tre restauranger och siktar på att öppna fler i framtiden.Arbetsuppgifter: Hos oss får våra kunder både plocka och betala sin sallad själv. Du som anställd har därför i uppgift att bevaka restaurangen och se till så att allting flyter på ordentligt. Du ser till så att buffén alltid är påfylld, ren och fräsch samt finns tillgänglig för kunder vid behov.Vad vi söker: Vi söker nu dig med hög ambition och moral. Du har viljan och drivet att ge kunderna ett utomordentligt bemötande och en trevlig upplevelse som gör att de vill handla hos oss igen. Eftersom att vi jobbar i ständig kontakt med mat är det viktigt att du gillar att ha det rent och snyggt runtomkring dig. Du är både ansvarstagande och initiativtagande samt har ett öga för detaljer.Hos oss är inte dina tidigare erfarenheter det avgörande. Vi lägger istället stort fokus på dig som person. Erfarenhet av liknande tjänster är dock meriterande.På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda några fasta tider. Det rör sig därför om en behovsanställning där man tilldelas pass via inringning. Vi ser av den anledningen gärna att du är flexibel och vill jobba, men har förståelse för att det kanske i nuläget endast rör sig om 5-15 timmar per vecka. Om läget förändras till det bättre med pandemin så kommer vi sannolikt kunna erbjuda mer tider inom några månader.Stämmer beskrivningen in på just dig? Tveka inte med att maila in din ansökan!Vi tar endast emot ansökningar via mail.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-01Nyttig snabbmat i Nordstaden ABKöpmansgatan 3241106 Göteborg5686536