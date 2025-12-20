Piazza Due söker pizzabagare
PN Vedugn AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2025-12-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PN Vedugn AB i Solna
Pizzabagare sökes till Piazza Due
Arbetsgivare: Piazza Due
Ort: [Solna Centrum]
Anställningsform: Heltid / Deltid / Timanställning (ange vad som gäller)
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-12-20Om företaget
Piazza Due är en restaurang med fokus på autentisk napolitansk pizza och italienska rätter. Vi arbetar med kvalitetsråvaror och traditionella metoder och strävar alltid efter hög kvalitet och god service.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och engagerad pizzabagare till vårt team. Du kommer att arbeta med napolitansk pizza i högt tempo och vara en viktig del av köket.Dina arbetsuppgifter
Baka och förbereda napolitansk pizza
Degberedning och mise en place
Arbeta i stenugn
Säkerställa kvalitet, hygien och ordning i köket
Samarbeta med kökspersonal och servering
Vi söker dig som
Har erfarenhet som pizzabagare (meriterande med napolitansk pizza)
Är stresstålig och noggrann
Har god arbetsmoral och är en lagspelare
Kan arbeta kvällar och helger
Talar svenska eller engelska (italienska är meriterande)
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med passion för italiensk mat
Möjlighet till fast anställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: piazzadue@icloud.com Arbetsgivare PN Vedugn AB
(org.nr 556853-2054)
Postgången 20 (visa karta
)
171 45 SOLNA Jobbnummer
9658251