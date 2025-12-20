Piazza Due söker pizzabagare

PN Vedugn AB / Kockjobb / Solna
2025-12-20


Pizzabagare sökes till Piazza Due

Arbetsgivare: Piazza Due
Ort: [Solna Centrum]
Anställningsform: Heltid / Deltid / Timanställning (ange vad som gäller)
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2025-12-20

Om företaget
Piazza Due är en restaurang med fokus på autentisk napolitansk pizza och italienska rätter. Vi arbetar med kvalitetsråvaror och traditionella metoder och strävar alltid efter hög kvalitet och god service.

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och engagerad pizzabagare till vårt team. Du kommer att arbeta med napolitansk pizza i högt tempo och vara en viktig del av köket.

Dina arbetsuppgifter
Baka och förbereda napolitansk pizza
Degberedning och mise en place
Arbeta i stenugn
Säkerställa kvalitet, hygien och ordning i köket
Samarbeta med kökspersonal och servering

Vi söker dig som

Har erfarenhet som pizzabagare (meriterande med napolitansk pizza)
Är stresstålig och noggrann
Har god arbetsmoral och är en lagspelare
Kan arbeta kvällar och helger
Talar svenska eller engelska (italienska är meriterande)

Vi erbjuder

En trevlig arbetsplats med passion för italiensk mat
Möjlighet till fast anställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Utvecklingsmöjligheter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: piazzadue@icloud.com

Arbetsgivare
PN Vedugn AB (org.nr 556853-2054)
Postgången 20 (visa karta)
171 45  SOLNA

Jobbnummer
9658251

