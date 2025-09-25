PHP Fullstackutvecklare - Göteborg heltid
2025-09-25
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. Besök oss på www.modernera.se.
På uppdrag av en kund söker vi nu en PHP fullstackutvecklare. Vår kund är ett innovativt företag med rötter i Chalmers Innovation, som specialiserar sig på att hjälpa företag förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen genom automatisering och AI-teknik. De erbjuder avancerade lösningar för att effektivisera och automatisera kunddialoger över olika kanaler såsom chatt, telefon och i fysiska butiker, vilket bidrar till effektiv retargeting och ökad konverteringsgrad. Bland företagets kunder finns bolag som IKEA, Riksbyggen och BHG Group.
Arbetsplats och Arbetsförhållanden:
Du kommer att arbeta i trevliga lokaler i Göteborg, med flexibilitet för hemarbete.
Rollens Innehåll:
Som PHP fullstackutvecklare får du möjligheten att forma företagets produktutveckling, samtidigt som du spelar en central roll i utvecklingen och förbättringen av företagets tekniska lösningar.
Ansvarsområden:
Delansvara för att utveckla och implementera företagets produktstrategi i linje med företagets övergripande mål.
Utforma och genomföra en effektiv och agil produktutvecklingsprocess, inklusive kravspecifikationer, design och testing.
Nära samarbete med företagets kunder och säljteam för att förstå deras behov och översätta dessa till produkten.
Säkerställa teknisk exekvering och leverans av produkter genom aktivt deltagande i utveckling och programmering.
Hålla dig uppdaterad om de senaste teknologierna och trenderna inom SaaS och försäljning.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Upp till 5 års erfarenhet inom PHP, SQL, Javascript och andra relevanta tekniker.
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och verktyg som Scrum och Trello.
Förståelse för användarcentrerad design och UX-principer.
Meriterande:
Vana vid driftsättning i Linuxmiljö.
Erfarenhet av CI/CD-flöden.
Specifik kunskap inom Laravel.
Tidigare erfarenhet av Vue.js.
En positiv och samarbetsvillig personlighet.
Förmåner:
Ta en nyckelroll inom företaget, där du har stora möjligheter att påverka produktstrategin och den tekniska utvecklingen.
Arbeta med en innovativ SaaS-produkt och forma framtidens försäljningslösningar.
En dynamisk och entreprenörsdriven arbetsmiljö med kompetenta kollegor och ett starkt team.
Kontinuerlig professionell utveckling med möjligheter att hålla dig à jour med den senaste tekniken och branschpraxis.
Möjlighet att delta i företagets optionsprogram och bli delägare.
Anställningsform:
Du blir anställd hos vår kund, på heltid. Provanställning övergår i tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: Omgående.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb.
