PhD i tillförlitlig konversationsdomänspecifik datautforskning och analys
2025-09-04
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Datalogi
Vi söker en högkvalificerad och motiverad person för att bedriva en doktorandtjänst inom området tillförlitlig konversationsbaserad domänspecifik datautforskning och -analys.
Den blivande doktoranden kommer att gå med i ett forskarteam på KTH lett av professor Aristides Gionis. Tjänsten är en del av det europeiska projektet ARMADA, finansierat av Marie-Skodowska-Curie Doctoral Network.
ARMADA-projektet verkar inom det snabbt växande området konversationsbaserad AI, och syftar till att ta itu med kritiska frågor relaterade till tillförlitligheten och kvaliteten hos stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT och Gemini. Dessa modeller används i allt högre grad inom viktiga sektorer som hälso- och sjukvård, utbildning och juridik, där felaktiga eller vilseledande svar -- så kallade "hallucinationer" -- kan få allvarliga konsekvenser. ARMADA strävar efter att utveckla lösningar som gör dessa AI-system mer tillförlitliga, sammanhängande och verifierbara genom att involvera användare direkt i svarsvalideringsprocessen och säkerställa att varje svar kan spåras till en tydlig källa och motivering.
Projektet kommer att fokusera på tvärvetenskapliga metoder som kombinerar artificiell intelligens, maskininlärning, naturlig språkbehandling och samhällsvetenskap. Denna samarbetsinriktade och sektorsövergripande strategi syftar till att ta fram robusta metoder för att utvärdera AI-resultat samtidigt som den främjar inkludering och etisk design.
Handledning: Professor Aristides Gionis
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
För tjänster inom Marie Curie tillkommer utöver ingångslön även mobilitetstillägg och eventuella familjetillägg. För mer info Grundlön och samtliga tillägg är angivna innan skatt.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kandidater får inte ha en doktorsexamen.
Kandidaten får inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna omedelbart före rekryteringsdatumet.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt,
analysera och arbeta med komplexa frågor,
uppvisa goda kunskaper i engelska, tal och skrift,
uppvisa goda implementeringsfärdigheter samt
erfarenhet av att hantera storskalig data.
Sökande bör ha avslutat eller förväntas fullfölja en magisterexamen och har en stark bakgrund inom algoritmisk design, data mining, maskininlärning och kombinatorisk optimering.
Doktorander förväntas kunna publicera högkvalitativa artiklar och utveckla forskningsprototyper.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 1 sida)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Publiceringsdatum2025-09-04
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, Ingångslön är i dagsläget 33.000 SEK/ Månad ( ca 2950 EUR )
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, Ingångslön är i dagsläget 33.000 SEK/ Månad ( ca 2950 EUR ) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2719". Omfattning
