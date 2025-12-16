Personskyddskoordinator
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Säkerhetsjobb / Karlstad Visa alla säkerhetsjobb i Karlstad
2025-12-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Avdelningen för juridik och säkerhet fortsätter att expandera! Här pågår just nu ett spännande arbete med att stärka och samordna myndighetens säkerhetsarbete, allt i syfte att anpassa och vidareutveckla verksamheten mot de behov som kommer att finnas i Myndigheten för civilt försvar.
Vi söker nu en personskyddskoordinator som ska bidra till arbetet med att stärka, samordna och koordinera det operativa medarbetarskyddet och skyddet av myndighetsledningen.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som personskyddskoordinator kommer du ingå i en av våra två säkerhetsenheter. Arbetet som personskyddskoordinator är varierande, och du kommer befinna dig i unika och omväxlande miljöer, både nationellt och internationellt. Rollen ställer därför höga krav på social kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat att förebygga och förhindra våld eller hot om våld mot myndighetsledningen eller, vid behov, andra medarbetare vid myndigheten. I arbetet ingår även analysarbete och rådgivning samt verksamhetsutveckling, främst kring området medarbetarsäkerhet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Svensk polisexamen eller annan relevant examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som anses likvärdig för tjänsten.
- Aktuell och operativ erfarenhet av personskyddsarbete.
- Körkort med lägst B-behörighet.
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Genomförd och godkänd personskyddsutbildning.
- Erfarenhet av internationellt personskyddsarbete.
- Erfarenhet av att arbeta med analysarbete kopplat till personskydd och/eller medarbetarskydd.
- Polismyndighetens nationella förarutbildning, steg 3 eller annan motsvarande utbildning som anses likvärdig.
- Annan yrkeserfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som relevant för tjänsten.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är bekväm i arbetssituationer som kan vara utmanande och som kräver tydliga prioriteringar. Du är lösningsfokuserad och har god stresstålighet, t.ex. genom att du har förmåga att under tidspress arbeta med flera frågor parallellt.
Det är viktigt att du kan ta stort eget ansvar och har ett gott omdöme när det gäller att värdera och bedöma situationer. Du har en god mental mognad, stark integritet och en mycket hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vidare innebär rollen att du har många kontaktytor och du behöver ha en god förmåga till samarbete med andra och vara en god kommunikatör. Du har också en naturligt positiv inställning till vardaglig fysisk aktivitet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterier med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare. Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig och ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer, både inom Sverige och utomlands.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Avdelningen för juridik och säkerhet leder, samordnar, kontrollerar och följer upp myndighetens verksamhets- och säkerhetsskyddsarbete. Avdelningen leds av myndighetens chefsjurist/säkerhetsskyddschef och består totalt av ett sextiotal medarbetare indelade i fyra enheter samt ett stabsstöd till avdelningsledningen. Vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Enheten för säkerhet 1, där de aktuella tjänsterna finns, har som huvudsaklig uppgift att vägleda och ge stöd till myndighetens interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete inom främst it- och informationssäkerhet, signalskydd samt medarbetarskydd. Vi ansvarar också för att hålla samman myndighetens arbete med säkerhetsskyddsanalys.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef 010-240 56 98. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9648265