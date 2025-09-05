Personligassistent i Gällivare
Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gällivare Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gällivare
2025-09-05
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Förlängda Arm I Norr AB i Gällivare
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Vi söker en kvinnlig eller manlig assistent till en gående man i 56 års åldern.
Jobbet innefattar dagtid/ natt och även helg.
Tjänsten är på 100 %
Tidigare erfarenhet av personlig assistans och/eller annat vårdarbete ses som meriterande, men engagemang, glädje och ansvar är något som värdesätts mer.
När han inte befinner sig på sin dagverksamhet jobbar man med kunden i hans hem, där alldagliga sysslor ingår, så som matlagning, städning mm.
Han gillar långa promenader vara ute och grilla eller göra något annat skoj. Han behöver hjälp med all omvårdnad men går, äter och dricker själv, kan inte kommunicera men förstår vad man säger.
Körkort är ett plus.
Mer om jobbet får du veta vid en träff.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av dom största privata assistansanordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje. http://www.dfarm.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gällivare.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Förlängda Arm i Norr AB
(org.nr 556514-9282)
Hantverkaregatan (visa karta
)
982 32 GÄLLIVARE Jobbnummer
9494489