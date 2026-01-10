Personliga assistenter till barnkunder
Personlig assistent till barnkunder - lekfull och ansvarsfull person
Vi är på jakt efter engagerade, lekfulla, trygga och ansvarsfulla personliga assistenter att arbeta med våra barnkunder. Som personlig assistent kommer du att ha en viktig roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen samt stötta dem i deras vardagliga behov. Det finns möjlighet att kombinera två olika uppdrag och bygga ihop tjänsten, kunderna i fråga som vi rekryterar till är bosatta i Staffanstorps kommun respektive Vellinge kommun
Erfarenhet/Kvalifikationer:
Vi letar efter dig som är lekfull, närvarande och har en förmåga att skapa trygga relationer med barnen. Du ska vara ansvarsfull, lugn och uppmärksam för att kunna möta deras behov på bästa sätt. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som personlig assistent eller har erfarenhet av att jobba med barn. Kunskap eller erfarenhet av trakeostomi (trach) och/eller epilepsi är också meriterande. Att inneha körkort är ett plus men inte ett krav. Publiceringsdatum2026-01-10Dina personliga egenskaper
* Lekfull och närvarande
* Ansvarsfull och lugn
* Flexibel och samarbetsvillig
* Förmåga att följa rutiner och ta ansvar i olika situationer
* Trygg i akuta situationer och behåller lugnet
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en del av ett dedikerat team som strävar mot att skapa en trygg och positiv miljö för barnen. Vi erbjuder en givande arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi välkomnar dig att ansöka om du känner att du besitter de egenskaper vi letar efter.
Vi ser fram emot att höra från dig och ser det som en möjlighet att introducera dig för vårt team. Välkommen med din ansökan!
Beställ gärna ditt registerutdrag för arbete med barn enligt LSS i samband med din ansökan, detta ska uppvisas innan ett första möte med kund. Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
