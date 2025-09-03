Personliga assistenter sökes i Smygehamn
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg
2025-09-03
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker nu personliga assistenter, på timmar, till vår kund i Smygehamn. Vår kund är en multisjuk kvinna i 40 års åldern. Hon bor i Smygehamn med närhet till havet och med liten trädgård.
Vår kund lever med bland annat sjukdomarna EDS, Autism och ME. Dagsform och mående kan variera kraftigt från dag till dag. Hon behöver hjälp och stöttning med allt i hennes vardag, vilket innebär allt i den dagliga livsföringen så som personlig hygien, hushållssysslor och träning. Hon har ett stort intresse i teater och bio samt att vara i naturen bla genom trädgårdspyssel. Som personlig assistent kommer även du att vara delaktig i trädgårdsarbetet. Om du råkar vara lite händig eller teknisk, eller kanske både och är det en liten bonus.
Vår kund lever ett så fullt liv hon kan utifrån sina förutsättningar och vill vara fri att genomföra de aktiviteter hon önskar så långt hennes situation tillåter det. Det är viktigt att du som söker är en lugn och stillsam person som är positiv, flexibel, engagerad och lösningsorienterad för att passa in i assistansen. Har du viss vana av personlig assistans är det meriterande, men absolut inte ett krav. Meriterande för tjänsten är körkort och tillgång till egen bil. Vi söker dig som kan arbeta extra som timvikarie med arbetstider 09:30-19:30
Omfattning: Timvikarie Antal tjänster: 2 Tillträde: Omgående Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9489527