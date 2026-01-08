Personliga assistenter sökes - Höllviken
2026-01-08
Personliga assistenter sökes till uppdrag i Höllviken/Vellinge kommun
Vi letar efter engagerade och pålitliga personliga assistenter för olika uppdrag i Höllviken/Vellinge kommun. Som personlig assistent kommer du att spela en viktig roll i att ge stöd och hjälp till personer som behöver det. Vi söker individer som har hög arbetsmoral, bra sociala färdigheter och en önskan att verkligen göra skillnad i människors liv.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
* Hög arbetsmoral
* Körkort
* God social förmåga
* Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande men inte ett krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vad vi förväntar oss av dig:
* Bra på att samarbeta med andra
* Kommunikativ och lyhörd
* Ansvarstagande och punktlig
* Respektfull och trevlig i ditt bemötande av andra
* En person som har rätt inställning och vill utvecklas i ditt arbete
Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan snarast möjligt. Introduktion till tjänsten kommer att ske tillsammans med erfaren personal, och tillträde sker efter att den är färdigställd. För att bli aktuell för tjänsten krävs ett registerutdrag från polisen samt referenser.
Om du känner att du har rätt kompetens och är redo att vara en viktig del av vårt team som personlig assistent, så ser vi fram emot att ta del av din ansökan!
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss? Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973), http://https://jobb@hjelpa.se/ Arbetsplats
Hjelpa i Norden Kontakt
Operativ chef/Teamchef
Mårten Björk marten@hjelpa.se 0727041601 Jobbnummer
9672631