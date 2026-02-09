Personliga assistenter (LSS)
2026-02-09
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och lyhörda personliga assistenter för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att personkemin stämmer, då arbetet sker i brukarens hem och vardag. Vi söker dig som har stor respekt för individens integritet. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Har rätt inställning och engagemang. Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom LSS är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i rollen och har viljan att lära. Det viktigaste är att du är trygg i dig själv och ansvarsfull.
Har god samarbetsförmåga. Du fungerar väl i det lilla teamet runt brukaren, men är framförallt duktig på att samspela med den du assisterar. Du är brukarens "förlängda armar" och följer dennes instruktioner och vilja.
Är lyhörd och flexibel. Du har förmågan att läsa av situationer och anpassa dig efter dagsformen och behovet hos den du assisterar. Du förstår vikten av att vara professionell i någons privata sfär.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna kommunicera, dokumentera och vid behov föra brukarens talan gentemot omgivningen.
Har brukaren i fokus. Du brinner för allas rätt till ett självständigt liv och arbetar för att möjliggöra en vardag på brukarens egna villkor.
Exempel på arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad: Assistera vid grundläggande behov såsom personlig hygien, på- och avklädning samt förflyttningar.
Aktiviteter och fritid: Följa med på och möjliggöra fritidsaktiviteter, utflykter, träning, resor eller sociala sammanhang utanför hemmet.
Hushållssysslor: Utföra vardagliga sysslor i hemmet såsom matlagning, städning, tvätt och inhandling tillsammans med eller åt brukaren.
Medicinska insatser: Vid behov utföra egenvård eller hälso- och sjukvårdsuppgifter (t.ex. medicingivning, sondmatning) på delegering av sjuksköterska.
Dokumentation: Föra löpande daganteckningar och rapportera avvikelser för att säkerställa kvalitet och trygghet i assistansen.
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
