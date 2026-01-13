Personliga Assistenter
Ja-Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Älvkarleby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Älvkarleby
2026-01-13
, Gävle
, Tierp
, Sandviken
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ja-Assistans AB i Älvkarleby
, Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Hofors
eller i hela Sverige
JA-assistans AB söker personliga assistenter åt kund boende i Gävle- Älvkarlebytrakten.
Kunden söker vikarier under ordinarie assistenters sjukskrivningar. Vikariaten kan komma att övergå i ordinarie tjänster.
Arbetsplatsen utgörs av kundens hem, eller där denne befinner sig. Du tycker om att hjälpa andra människor. Du är flexibel och har förståelse för kundens integritet. B-körkort är inget krav, men meriterande.
Sedvanliga arbetsuppgifter som personlig assistent där personlig omvårdnad, hemmets skötsel, medverka vid inköp och aktiviteter ingår. Helt enkelt vara ett hjälpmedel åt kunden så att denne kan leva det liv denne önskar. Mer information ges vid eventuell anställningsintervju.
Omfattningen kan anpassas från bara några timmar i veckan upp till ca 30 timmar i veckan. Kan ev övergå till fast tjänst. Ange önskemål i ansökan.
Du som söker har en humanistisk människosyn med stor respekt för allas lika värde. Löneformen är timlön utifrån branschpraxis OB,- semester,- jourersättning och övriga förmåner/villkor enligt kollektivavtal.
Ange ref: JA-2601 i din ansökan. Ansök snarast då anställning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@ja-assistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JA-2601". Arbetsgivare Ja-Assistans AB
(org.nr 556747-3722)
814 20 SKUTSKÄR Arbetsplats
JA-assistans AB Jobbnummer
9681139