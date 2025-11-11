Personliga assistenter
Omsorgsförvaltningen söker en personlig assistent till omsorgstagare i Tanums kommun.
Tjänsten på 100 procent. Arbetstiden är förlagd hela dygnet, alla dagar i veckan med tillträde i november eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att vara omsorgstagaren behjälplig med allt i hens vardag såsom hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor och att följa med på aktiviteter.
Du kommer att vare en av fyra personliga assistenter. Du ska klara av ensamarbete. Arbetskamrater träffar Du vid passbyte, arbetsplatsträffar och vi utbildningssatsningar.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Vi söker assistent som:
• har gått omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• har erfarenhet av samma eller en liknande roll.
• är lyhörd, engagerad och flexibel.
• har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
• har god datavana.
Datorvana krävs då dokumentation sker genom IT-systemet Treserva. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Övrigt
Tanums kommun eftersträvar att vara en rökfri arbetsplats, därför uppskattar vi att du är rökfri. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande. Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt
gällande kollektivavtal. Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Åsa Karlsson, telefon
0525-185 42 Fackliga företrädare nås på telefon 010-442 94 31.
Vi vill har din ansökan med cv och betyg senast 30 november.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/224". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderverksamheten, Personlig assistans Kontakt
Åsa Karlsson 0525-18542 Jobbnummer
9598260