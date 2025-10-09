Personlig tränare Östermalm
2025-10-09
Personlig Tränare, på Östermalm, Stockholm
Vi söker dig som har stort driv och vill vara med och förändra den svenska träningsmarknaden! Bli en del av Impuls Fitness, och lär känna en revolutionerande ny träningsmetod -vi erbjuder personlig träning i kombination med träningsmetoden EMS.
Impuls Fitness AB är ett relativt ungt, snabbt växande företag som under de senaste fem året öppnat tre framgångsrika träningsstudios på Östermalm och i Djursholm. Vi söker nu nya engagerade medarbetare för våra studios på Skeppargatan 29, Stockholm och på Karlavägen 6, Stockholm. Vi söker dig som är en positiv och energifull person som brinner för träning och för att motivera människor och se deras behov och möjligheter. Du är en person som coachar, peppar och inspirerar medlemmar att nå sina mål.
Vi är övertygade om att alla människor har en önskan om att må bra. Dock vet vi att många inte lyckas uppnå sina träningsmål genom konventionell träning. Vårt mål är att hjälpa människor att bli starkare och må bättre genom personlig träning i kombination med träningsmetoden EMS som gör styrketräning både tidseffektiv (20 minuter per vecka) och högeffektiv (20 minuter motsvarar flera timmars styrketräning på gym).
EMS kommer ursprungligen från rehabilitering och fysioterapin och har länge använts inom elitidrotten. EMS står för elektrisk muskelstimulation. Träningen sker med en funktionsväst och straps som förstärker de naturliga impulserna som kontraherar musklerna i kroppen. Träningen utgörs av övningar ex utfallssteg, utan vikter. Det är en högintensiv träningsform som samtidigt är skonsam mot kroppen och lederna.
Dina arbetsuppgifter handlar framförallt om att coacha våra medlemmar mot önskade resultat. Lika viktigt är det att ta ansvar för driften av studion, att hålla våra ytor rena och snygga samt att vara delaktig i kundkontakter och marknadsföring. Du bidrar till Impuls framgång genom att aktivt leverera gentemot existerande medlemmar samt kontinuerligt hitta nya medlemmar. Du behöver vara empatisk, driven och social samt även vara strukturerad, organiserad och ordningsam. Du har fyllt 18 år och har ett stort intresse för människor och service. Du är licensierad personlig tränare och/eller har motsvarande kunskaper inom träning och hälsa. Det är meriterande om du även har erfarenhet av försäljning och kundservice.
Arbetstid: timanställning, dagtid och kvällstid under vardagar och dagtid under helger.
Vill du vara en del av Impuls resa och aktivt bidra till att formulera ett nytt spännande träningskoncept? Då ser vi fram emot din ansökan! Bifoga ett personligt brev samt utbildningsbevis i din ansökan.
Tjänsterna har tillträde fr o m november 2025, alternativt efter överenskommelse. Frågor om tjänsten besvaras av Marie Knobloch VD och grundare, 076-2442393. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Impuls Fitness AB
(org.nr 559254-5981) Kontakt
VD
Marie Knobloch marie@impuls-fitness.co 076-2442393 Jobbnummer
