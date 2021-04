Personlig servicetekniker till Bra Bil Enköping - Svensk Autorekrytering AB - Maskinreparatörsjobb i Upplands-Bro

Prenumerera på nya jobb hos Svensk Autorekrytering AB

Svensk Autorekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Upplands-Bro2021-04-152021-04-15Bra Bil Enköping utökar teamet och anställer ytterligare en tekniker! Här blir du en del av ett motiverat och sammansvetsat team bestående av ett tiotal tekniker. Vi arbetar efter Volvo Personlig Servicetekniker-konceptet och arbetar i team om två tekniker per lyft.I rollen som personlig servicetekniker har du ansvar för hela kedjan inklusiveKundkontaktPrissättning och bokning av jobbReservdelsbeställningFelsökning, reparation och serviceAdministrationHär får du en bred roll där du har stora möjligheter att utvecklas såväl som person som i din arbetsroll. Som anställd hos Bra Bil erbjuds du löpande vidareutbildningar för att du ska kunna bygga på dina kunskaper och utvecklas som tekniker.Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av Bra Bil i Enköping.Din ProfilFör att matcha profilen har du fordonsteknisk utbildning och ett stort fordonstekniskt intresse. Har du erfarenhet inom Volvo samt systemen Tacdis och Vida är det meriterande, men inte ett krav. Viktigast är att du är noggrann, kundorienterad och duktig på att samarbeta med andra. Då våra tekniker arbetar med egen telefon och dator bör du ha datorvana samt trivas med att ha kundkontakt.B-körkort är ett krav, likaså att du behärskar svenska i tal och skrift.Bra Bil är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag. Vår vision är att leverera service, produkter och upplevelser på en nivå som gör att vi blir en förebild inom svensk bilhandel. Vi tror på lite personligare service och hjälper dig förmånligt genom hela ditt bilägande. Bra Bil vill förtjäna branschens gladaste kunder och medarbetare. Hos oss ska du känna dig trygg samt få bästa möjliga bemötande. Vi arbetar efter våra kärnvärden: Bemötande, Relationer och Action.Bra Bil i Enköping är en auktoriserad återförsäljare av Volvo och ingår i Bra Bil Sverigekoncernen. Företaget utgörs av två anläggningar: Enköping och Bålsta. Bra Bil finns även representerade i Upplands Väsby, Kungsängen, Vallentuna. Göteborg och Upplands Bro (Bra Bil Skadecenter).Vi uppmuntrar till en aktiv livsstil med fokus på träning, hälsa och miljö för en hållbar framtid. Vi ska långsiktigt vara det självklara valet för både medarbetare och kunder som tycker hälsa och miljö är viktigt. Vi tror på att mår vi bra så gör vi ett bättre jobb. Därför är vi även stolt partner till flera idrottsevenemang och -klubbar.Policy för utdrag ur belastningsregistretBra Bil strävar efter att skapa en trygg arbetsplats som är fri från alla former av övergrepp och kränkningar.Bra Bil har som en del i detta beslutat att införa krav på registerutdrag ur belastningsregistret vid nyanställning.Utdraget tas med för granskning i oöppnat kuvert och lämnas till den anställdes chef.Resultat av granskning noteras och meddelas till den anställde omgående om utdraget är utan anmärkning. I annat fall skall beslut skyndsamt ges.Det sker ingen anställning innan chef tagit del av utdrag samt skickat utdrag och anställningsbevis till HR. Efter genomförd granskning återfår den anställde utdraget.KontaktuppgifterI denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryteringskonsult June Pärnänen på 070 622 60 19. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-05-16Svensk Autorekrytering AB5695414