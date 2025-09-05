Personlig assistent- timanställning vid behov
2025-09-05
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull. Om tjänsten:
Vi söker en pålitlig, flexibel och ansvarsfull personlig assistent för timanställning hos en man i Skellefteå. I den här rollen blir du en ovärderlig del av hans vardag och välmående. Ditt stöd gör skillnad - både praktiskt och socialt. Arbetsuppgifterna omfattar hjälp med personlig hygien, omvårdnad, förflyttningar, samt stöd vid träning och hushållssysslor. Men det här jobbet handlar om mer än bara rutiner - det handlar om närvaro, trygghet och mänsklig kontakt. Ni kommer att dela intressen som musik och goda samtal, och tillsammans skapar ni en vardag som är både glädjefylld och meningsfull. Här finns möjlighet att bygga en genuin relation och bidra till ett liv med större frihet och livskvalitet.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som är trygg man och har god fysisk kapacitet. Du är lyhörd, närvarande och har lätt för att anpassa dig efter andra människors behov och rutiner. Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är din inställning och ditt engagemang. Du behöver också kunna hoppa in med kort varsel, vilket gör flexibilitet till en viktig egenskap.
Vi tror att du: Har god kroppsfysik.
Är ansvarsfull, stabil och pålitlig.
Är flexibel med arbetstider och har möjlighet till inhopp.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Omfattning och Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Avtal: Tjänsten är en timanställning vid behov och inleds med introduktionspass, det ger dig en trygg start och möjlighet att lära känna både uppdraget och arbetssättet.
Arbetspass: Varierande arbetspass med jour.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
