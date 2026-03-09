Personlig assistent- Sommarvikariat
2026-03-09
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
, Sala
, Västerås
, Uppsala
, Fagersta
Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande.
Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar..
Du har en uppgift som går ut på att hjälpa en funktionsvarierad medmänniska att leva ett så normalt liv som möjligt genom att vara brukarens förlängda arm.
Arbetet är variationsrikt då det är brukarens individuella behov som styr uppgifterna.
Vi söker dig som:
Vi ser helst att du som söker har körkort. Tidigare erfarenhet av yrket är naturligtvis ett + men inget krav, då mycket i detta yrke är ren personkemi. Gillar du att jobba nära en människa som behöver lite extra stöd i sin vardag med att vara engagerad, ta ansvar och känna ansvar, kanske detta är ett jobb för dig? Vi ser att du både ska vara lugn och ha lite gas, inkännande, lyhörd men också rak. Vi ser också att du är en stabil och är lugn person med glimten i ögat.
Känner du att det här vore något för dig, skicka då in ditt Cv och personliga brev till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: ansokan@inovaassistans.se Arbetsgivare Inova Assistans AB
