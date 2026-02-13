Personlig assistent- Sala
Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande.
Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar..
Du har en uppgift som går ut på att hjälpa en funktionsvarierad medmänniska att leva ett så normalt liv som möjligt genom att vara brukarens förlängda arm.
Arbetet är variationsrikt då det är brukarens individuella behov som styr uppgifterna.
Söker efter en ny assistent till mitt nuvarande team. Söker en behovsanställd.
Är en 30 årig tjej.
Med humor, glad och sprallig för det mesta.
Har nära till skratt, tycker om att snacka och älskar musik, teknik prylar, måla bla..
Min Ipad är en favorit pryl och sysselsättning.
Favorit färg är blå.
Gillar aktivitet, fart och fläkt.
Men också lugn, mindfullness och att bara chilla ibland.
Tycker om mitt självständiga liv.
Jag är född med en hjärnskada (cerebral pares)
Och använder mig av permobil.
Den kan jag köra själv. Men behöver hjälp och stöd där ibland, precis som i mitt vardagliga liv.
Bor i eget hus (som jag verkligen gillar). Har egen bil som assistenten kör.
Hus och bil är anpassat/utrustat efter mina behov.
Har även ett sommarhus. Där är jag en hel del under sommartiden.
Mina dagar är fyllda med olika saker.
Jag jobbar 3 dagar i veckan på mitt jobb Columbus. Går i skolan (lärvux) 1 dag i veckan.
Har musik i studio 1 dag i veckan.
Sen infaller det lite olika aktiviteter så som bad, träning, läger, resor och spontana aktiviteter utöver.
Tror du att vi skulle klicka.
Så släng iväg en ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ansokan@inovaassistans.se Arbetsgivare Inova Assistans AB
(org.nr 556888-7987) Arbetsplats
Inova Assistans AB Jobbnummer
9742850