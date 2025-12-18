Personlig assistent, vikarie

Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele
2025-12-18


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Bjurholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Lycksele, Norsjö, Vindeln, Bjurholm, Åsele eller i hela Sverige

Vi söker nu personliga assistenter för timanställning och kortare vikariat i Lycksele med omnejd. Du som söker bör vara bosatt i närområdet, ha erfarenhet av yrket, vara rök- och allergifri samt gärna ha B-körkort.
Bra lönevillkor, friskvårdsbidrag och kollektivavtal finns, tillträde omgående. Välkommen att skicka in din ansökan, innan ev anställning måste du visa upp utdrag ur belastningsregistret, det begär du enklast ut via Polisens hemsida.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9653895

Prenumerera på jobb från Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i: