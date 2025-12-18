Personlig assistent, vikarie
Vi söker nu personliga assistenter för timanställning och kortare vikariat i Lycksele med omnejd. Du som söker bör vara bosatt i närområdet, ha erfarenhet av yrket, vara rök- och allergifri samt gärna ha B-körkort.
Bra lönevillkor, friskvårdsbidrag och kollektivavtal finns, tillträde omgående. Välkommen att skicka in din ansökan, innan ev anställning måste du visa upp utdrag ur belastningsregistret, det begär du enklast ut via Polisens hemsida. Ersättning
