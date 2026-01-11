Personlig assistent Varberg
2026-01-11
Vi är ett trevligt och glatt arbetslag som arbetat med vår brukare, en vuxen tjej med stort hjälpbehov, länge. Vi behöver nu förstärka vårt arbetslag med 1-2 assistenter . Vi söker assistenter som kan jobba 50 procent upp till heltid beroende på vad som passar dig.
Ett mycket omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. På vardagarna följer du med till daglig verksamhet och deltar i de aktiviteter som finns där. På helgerna kan det bli umgänge med kompisar, utflykter, bio teater, musikföreställningar m.m.
Du har gärna körkort.
Ingen erfarenhet behövs, personlig lämplighet viktigast. Dock är det ett absolut krav att du pratar flytande svenska.
På grund av arbetets art ser vi helst kvinnliga sökanden till denna tjänst.
Du kommer att få går bredvid en erfaren assistent under en tid.
Arbetstid enligt ett rullande schema med dag kvälls och nattid.
Arbetsplatsen är belägen i Varberg.
Vi är en liten ekonomisk förening som är anslutna till Fremia (f d KFO) . Vi hjälper och stöttar varandra, stämningen i arbetslaget är god. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: u.wall@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistenthjälp i Halland Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistenthjälp i Halland Ek Fören Kontakt
Ulrika Wall u.wall@outlook.com 0768307033 Jobbnummer
9677363