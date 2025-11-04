Personlig assistent vaken natt ca 65%
2025-11-04
Jag är en ung man i mina bästa år som lever ett liv som andra tack vare min personliga assistans. Jag söker nu en eller två nya assistenter för fasta pass till mitt assistentgäng!
Jag bor ca 25 minuters bussresa med 177:an från Brommaplan i ett hus vid Mälaren med vacker natur precis runt knuten. Ett av mina stora intressen är att åka i min bil. Som min assistent hjälper du mig med det som hör livet till under alla dygnets timmar. Dagtid har jag alltid dubbelassistans.
Jag hoppas att du är en mogen, varm, klok och initiativtagande person. Tidigare erfarenhet inom relevant område är meriterande men det viktigaste är att du och jag trivs tillsammans. Då jag har autism och beteendestörningar får du regelbunden handledning för att kunna assistera mig på bästa sätt.
Du bör ha god fysik då jag kan få epilepsianfall när jag är stående/gående. Mina neuropsykiatriska funktionsvariationer innebär att du måste tala flytande svenska för att jag ska kunna förstå dig. Då jag har egen bil som du som assistent kör är det bra om du har körkort för manuell bil. Jag har egen hund och katter i min närhet så det är också viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur eller hundrädd.
Omfattning: Tjänsten är ett vikariat på 6 månader i taget med stora chanser att det sedan övergår till en egen schemaanställning i framtiden. På fyra veckor arbetar du 11 nattpass, varannan vecka är passen förlagda under fredag, lördag och söndag och varannan vecka är det istället vardagar.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
