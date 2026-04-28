Personlig Assistent Uppsala Semestervikarie
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2026-04-28
Vi söker en sommarvikarie till en ung kvinna på 34 år, som har ett eget boende i anslutning till föräldrarnas bostad på landet utanför Uppsala.
Du kommer att vistas i en underbart vacker miljö och ingå i en grupp av flera assistenter. De bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som ser detta arbete som givande och stimulerande. Arbetet kräver lyhördhet, respekt och tålamod. Vi söker dig som kan assistera henne i det dagliga livet hemma, samt följa med på aktiviteter som hon utövar. Som person ser vi gärna att du är rak i din kommunikation, flexibel i arbetet, förmåga att ta egna initiativ och lätt för att samarbeta.
Vi ser gärna kvinnor som sökande då det är mest bekvämt för vår kund. Om du kan spela ett instrument och laga god mat är det en fördel. Det är viktigare att du passar in som person, än vilka grundkunskaper du har. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Körkort erfordras och bil erfordras för att ta sig till jobbet, samt god fysik.
Meriterande erfarenheter
Personlig assistent, erfarenhet av liknande arbete.
Körkort.
Gymnasial utbildning minst 3 år.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Sommarvikarie, möjlighet till fortsatt extra anställning vid behov efter sommaren.
Arbetet är förlagt till kvällar och helger, då kunden är på daglig verksamhet dagtid.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder utbildningar och friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
https://www.fmfassistans.se/
754 71 UPPSALA
FMF Assistans
