Personlig assistent under sommaren 2026
Azalea Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-03-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azalea Care AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Säffle
eller i hela Sverige
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Vill du ha ett sommarjobb som faktiskt gör skillnad - på riktigt?
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent hos någon (eller några) av våra kunder i Karlstad med omnejd under sommarmånaderna.
Vi ser gärna att du kan påbörja inskolning inom kort, så att du hinner bli trygg i din roll innan sommaren drar igång. Det finns även möjlighet att arbeta extra vid behov redan innan sommaren.
Att arbeta som personlig assistent är ett varierande och meningsfullt jobb. Ingen dag är den andra lik. Arbetet ser olika ut beroende på vilken kund du arbetar hos, men gemensamt är att du är kundens förlängda arm - du möjliggör självständighet och livskvalitet där funktionsnedsättningen sätter gränser.
Vi söker dig som:
•
Har en positiv inställning och ett genuint engagemang
•
Är ansvarstagande och prestigelös
•
Vill göra det lilla extra för din kund
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men det viktigaste för oss är personlig lämplighet. Rätt person med rätt inställning är avgörande.
Möjlighet till förlängning efter sommaren finns.
Rekrytering sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Kanske är det här sommarjobbet du kommer att minnas längst, tveka inte på att skicka in din ansökan idag!
För anställning krävs att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du kan med fördel beställa detta redan nu via Polisen, antingen brevledes eller till din digitala brevlåda.
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till.
Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer.
Som personlig assistent hos oss får du:
• God arbetsmiljö
• Närhet kund - assistent - verksamhetschef
• Fräscha arbetskläder
• Kollektivavtal
• Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azalea Care AB
(org.nr 559070-1495), http://www.azaleacare.se Arbetsplats
Azalea Care Jobbnummer
9812296