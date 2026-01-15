Personlig Assistent, Timvikarie
2026-01-15
Den här annonsen gäller ett timviariat som personlig assistent, där du hoppar in vid behov samt plockar lediga pass i schemat. Med tiden kan det också finnas möjlighet till visstidsanställning om så önskas. Skulle det passa dig?
Personlig assistans möjliggör för mig ett liv där jag jobbar som journalist, föreläser, reser, deltar i sociala sammankomster och går ut med hunden.
Som assistenten har du tillgång till ett assistentrum, men din arbetsplats är var helst jag befinner mig.
Du får utbildning i bl.a. TSS, ledsagning och syntolkning. Din lön sätts utifrån kompetens.
Som min assistent blir du anställd hos STIL. Jag tar endast emot ansökningar via deras hemsida eller platsbanken.
Anställningskrav
- Är flexibel med arbetstider och har hög arbetsmoral.
- Körkort för bil med manuell växellåda.
- Du kan eller är beredd att utbilda dig i dövblindkompetens och teckenspråk/TSS.
- Har goda kunskaper i svenska och kan ta emot skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner, även om jag emellanåt talar otydligt.
- Inte är allergisk eller rädd för hund, då hund bor i hemmet.
- Har ett öppet sinne för alternativa livsstilar och vettig människosyn.
Andra uppskattade meriter som inte är krav:
- Vana att hantera program som Zoom, Office-paketet, Ios Iphone/Ipad och Adobe.
- Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
- Vana av att resa och hantera stressade situationer.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Ersättning

Timlön sätts utifrån fasta kriterier och den kompetens jag behöver 144-170kr/h + ob.
Timlön sätts utifrån fasta kriterier och den kompetens jag behöver 144-170kr/h + ob.
Rekryteringen sker fortlöpande så avvakta inte med att skicka in din ansökan.
Använd gärna typsnitt Arial Bold i storlek 20 pkt så blir det lättare för mig att läsa. Det visar också att du läst hela annonsen och är uppmärksam. https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Ersättning
144-170 kr/h utifrån dövblindkompetens enligt fasta kriterier Friskvård 

Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
