Personlig Assistent till tonåring
2025-12-29
Ung tonårspojke söker assistent med trygghet och stort hjärta. Vår kund har autism och behöver hjälp med vardagliga rutiner och aktiviteter. Du ska stötta, inspirera, respektera och motivera kunden. Kunden är aktiv och behöver en assistent som vill hänga med i hans tempo men som heller inte blir uttråkad om det bli lugna stunder.
Vi söker dig som är engagerad, lekfull och kan arbeta lågaffektivt.
Erfarenhet om autism och yrket som personlig assistent är en fördel men högsta prioritet ligger vid personlighet. Att personkemin fungerar med såväl kund som med familj är en förutsättning. I familjen finns även syskon med personlig assistans.
Arbetsplatsen ligger strax nordost om Örebro, eftersom kollektivtrafiken är begränsad är körkort och bil ett krav.
Arbetstiderna är i nuläget dag och kvällstid, kan finnas möjlighet att arbeta vissa helger.
Innan anställning ska referenser lämnas och utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det lilla familjära assistansbolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Vi har kollektivavtal inom Vårdföretagarna Almega, vilket ger dig som assistent trygghet och förmåner. Hos oss är du inte bara en anställd - du är en värdefull del av vår gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad.
