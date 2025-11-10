Personlig assistent till tjej i Vellinge.
Sydassistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2025-11-10
Vi vänder oss särskilt till dig som studerar eller söker ett extraarbete vid sidan av annat engagemang och som vill ha ett spännande och varierande jobb som ger extra inkomst.
Sydassistans söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en levnadsglad, positiv, social och aktiv 24-årig tjej som på grund av sina funktionsnedsättningar ger henne behov av dygnet runt-assistans, inklusive sovande jour. Du kommer att vara en viktig del i hennes vardag och hjälpa henne att leva ett meningsfullt och aktivt liv. Tjejen tycker om musik, dans, bad och lek. Du kommer bland annat att assistera tjejen när hon vistas på sin dagliga verksamhet, hjälpa till att planera och strukturera hennes vardag, hjälpa till att kommunicera etc.
Sydassistans följer kollektivavtal för personliga assistenter som tecknats av Fremia.
Om du vill vara med och göra en verklig skillnad i en annan människas liv, ser vi fram emot din ansökan!
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just din uppdragsgivare.
Den personliga assistentens insats är av mycket stor betydelse för vår uppdragsgivares totala levnadssituation. I rollen som personlig assistent hjälper du din uppdragsgivare med de delar av livet som denne själv skulle ha gjort om möjligheten fanns. Som personlig assistent blir du mycket betydelsefull i uppdragsgivarens liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans AB
(org.nr 556476-1137) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9596303