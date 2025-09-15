Personlig assistent till Nyköping

Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna
2025-09-15


DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.

Vi söker nu 1-2 personliga assistenter till vårt team i Nyköping, som kan arbeta vid behov för att täcka upp vid eventuell frånvaro. Arbetspassen är förlagda på dygnets alla timmar i form av dagpass, kvällspass, vaken natt samt heldagspass.

Hos oss får du chansen att bli del av ett härligt team med glada kollegor, högt i tak och en riktigt kul arbetsplats.

Som personlig assistent hos vår kund ska du vara behjälplig med personlig hygien, hushållssysslor och förflyttningar.

Vi ser gärna att du som söker:

• Är trygg i dig själv
• Kan arbeta dag/kväll helg och vaken natt vid behov
• Har vård erfarenhet
• Är flexibel
• Har god fysisk hälsa

Körkort är ett krav då du kommer att köra kundens bil i tjänst.

För tjänsten krävs ett uppvisat belastningsregister beställ gärna ditt utdrag så snart som möjligt via länken:

https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag

Tjänstgöringsgrad: vid behov

Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.

Tillträde: urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
DVT Assistans AB (org.nr 556678-1455)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
DVT Assistans

Jobbnummer
9508695

