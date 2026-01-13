Personlig assistent till man i Salem
2026-01-13
Jag har ett fantastiskt team av assistenter, men vi behöver förstärkning för att alla ska kunna arbeta så avslappnat som möjligt. Kanske är det dig vi söker?
Om mig: Jag är en 58-årig man som bor med min fru i ett radhus i Salem. På grund av ALS kommunicerar jag med en ögonstyrd dator och använder respirator.
Om dig: Jag söker pigga och glada assistenter med erfarenhet av andningshjälpmedel och kvalificerad omvårdnad. Du bör vara öppen för att utbilda dig i hur man sköter en trakeostomi och ha erfarenhet av kateter och sondmat. Det är ett plus om du behärskar svenska i tal och skrift.
Omfattning: Till en början kommer din anställning att vara timbaserad för extra vid behov, eftersom utbildning krävs för att bli min personliga assistent. Jag hoppas också på att vi genom denna annons kan hitta årets sommarvikarier! Jag har dubbelbemanning dygnet runt och det är vaken natt.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
