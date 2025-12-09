Personlig assistent till man i Eslöv
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-12-09
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Hörby
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
En man boende centralt i Eslöv söker personlig assistent (timvikarie). Schemat varierar dag/kväll/natt/ med jour/helg. Vi söker dig som har utrymme att hjälpa till vid ordinarie personals sjukdom eller semester. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom LSS eller vård och omsorg, men det viktigaste är den personliga lämpligheten. Kunden behöver hjälp med allt förekommande för att få vardagen att fungera på bästa sätt.
Viktigt för kunden att är assistenten är ansvarsfull, engagerad, ärlig, pålitlig, lugn och trygg. Det är även viktigt att vara inkännande gentemot kundens mående och dagsform.
Du får gärna ha ett intresse för musik, hockey, sport, bilar och motorcyklar.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
Kollektivavtal enligt Fremia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se 044-7814746 Jobbnummer
9635357