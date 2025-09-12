Personlig assistent till kvinna väst på stan
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-09-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistera Skandinavien AB i Umeå
, Nordmaling
, Åsele
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Vi på Assistera Skandinavien AB är ett familjärt företag som specialiserar oss på personlig assistans enligt LSS. Vi värdesätter alla i verksamheten - brukare, anhöriga och assistenter - och arbetar för att alla ska trivas.Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla kvinnliga personliga assistenter till en kund Väst på stan. Hon är kring 45 år, har hjälpmedel i vardagen och uppskattar ett lugnt, respektfullt och lyhört bemötande. God kommunikation och att bli inkluderad i beslut är viktigt för henne.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du stöd i det som behövs för att vardagen ska fungera - exempelvis förflyttningar, hushållssysslor, personlig hygien och aktiviteter både i och utanför hemmet.
Vi söker dig som Är kvinna i yrkesverksam ålder
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Är lugn, lyhörd och respektfull
Är noggrann, initiativrik och lösningsorienterad
Har erfarenhet inom vård och omsorg (meriterande)
Har erfarenhet av stomi, KAD och medicinhantering (meriterande)
Körkort är inget krav, men meriterande
Arbetstid och anställning Nattpass med kombinerad aktivtid och väntetid.
Vid behov med möjlighet till schemarad.
Lön enligt kollektivavtal
Ansökan
Urval sker löpande. Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta hos oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Maria Palmgren maria@assisteraab.se 070-544 07 36 Jobbnummer
9506492