Personlig assistent till kvinna väst på stan
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-01-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Om oss Assistera Skandinavien AB är ett familjärt företag som arbetar med personlig assistans enligt LSS. Vi värdesätter brukare, anhöriga och assistenter och strävar efter en trygg och trivsam vardag för alla.
Om tjänsten Vi söker engagerade och ansvarsfulla kvinnliga personliga assistenter till en kund som bor väst på stan. Kunden är cirka 45 år, använder hjälpmedel i vardagen och uppskattar ett lugnt, respektfullt och lyhört bemötande. God kommunikation och delaktighet är viktigt för henne.
Arbetsuppgifter Som personlig assistent ger du stöd i vardagen, såsom personlig hygien, förflyttningar, hushållssysslor samt aktiviteter i och utanför hemmet.
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Är lugn, lyhörd, noggrann och ansvarstagande
Meriterande
Erfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av stomi, KAD och medicinhantering
Körkort (ej krav)
Arbetstid och anställning
Dag-, kväll- och nattpass (natt med kombinerad aktiv tid och väntetid)
Arbete kan förekomma alla dagar i veckan, beroende på behov
Timanställning vid behov
Lön enligt kollektivavtal
Ansökan Urval sker löpande. Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta hos oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Emil Fjällner emil@assisteraab.se 0705447050 Jobbnummer
9668142