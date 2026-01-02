Personlig assistent till kvinna väst på stan

Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2026-01-02


Om oss Assistera Skandinavien AB är ett familjärt företag som arbetar med personlig assistans enligt LSS. Vi värdesätter brukare, anhöriga och assistenter och strävar efter en trygg och trivsam vardag för alla.
Om tjänsten Vi söker engagerade och ansvarsfulla kvinnliga personliga assistenter till en kund som bor väst på stan. Kunden är cirka 45 år, använder hjälpmedel i vardagen och uppskattar ett lugnt, respektfullt och lyhört bemötande. God kommunikation och delaktighet är viktigt för henne.
Arbetsuppgifter Som personlig assistent ger du stöd i vardagen, såsom personlig hygien, förflyttningar, hushållssysslor samt aktiviteter i och utanför hemmet.
Vi söker dig som

Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Är lugn, lyhörd, noggrann och ansvarstagande

Meriterande

Erfarenhet inom vård och omsorg

Erfarenhet av stomi, KAD och medicinhantering

Körkort (ej krav)

Arbetstid och anställning

Dag-, kväll- och nattpass (natt med kombinerad aktiv tid och väntetid)

Arbete kan förekomma alla dagar i veckan, beroende på behov

Timanställning vid behov

Lön enligt kollektivavtal

Ansökan Urval sker löpande. Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta hos oss.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Assistera Skandinavien AB (org.nr 556669-5838)

Kontakt
Emil Fjällner
emil@assisteraab.se
0705447050

Jobbnummer
9668142

