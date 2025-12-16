Personlig assistent till kvinna på söder
2025-12-16
Jag är en kvinna som bor på Söder. Mina intressen är film, musik, resor och allt som gör livet glatt. Jag söker nu assistenter som kan arbeta vid behov på helger och vardagar. Jag ser gärna att du är flexibel i dina arbetstider.
Som person ska du vara ansvarsfull, glad och empatisk. Det är viktigt att våra personligheter passar bra ihop. Jag har en tajt personalgrupp som försöker ställa upp för varann och mig, vill gärna att du passar in där också. Viktigt att du kan svenska i både tal och skrift. Hos mig arbetar du dag, dygns eller nattpass. Tiderna är 9-17 och 17-9, natten är 6 timmar sovande jour.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@adensa.se
Arbetsgivare Adensa AB
(org.nr 556852-1503)
116 43 STOCKHOLM Jobbnummer
9647596