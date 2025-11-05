Personlig assistent till kvinna i Vellinge.- start omgående
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge
Vill du ha ett givande och omväxlande jobb?
Vi söker nu en personlig assistent till en aktiv och kulturintresserad kvinna i 45-årsåldern som bor i Vellinge kommun tillsammans med sin tonårsson.
Vår kund har ett stort intresse för trädgård och odling, så det är en fördel om du delar detta intresse eller tycker om att vara ute och arbeta med växter.
Om rollen
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag. Arbetet är varierande och innehåller både praktiska uppgifter och socialt stöd i olika aktiviteter.
Körkort (du kör i tjänsten med kundens bil)
Rökfri (kunden önskar en rökfri arbetsmiljö)
Det finns en tågstation i närheten, vilket gör det enkelt att ta sig till arbetsplatsen.
Arbetstider
Dagpass: 09.00-20.00
Nattpass (sovande jour): 20.00-09.00
Kunden har assistans dygnet runt och söker kvinnliga assistenter.
Tjänsten är en timanställning vid behov (behovsanställning). Övrig information
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning kan arbetsgivaren komma att genomföra en bakgrundskontroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité. Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet. Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.
Uppdragschef
Uppdragschef
Shirin Nilsson shirin@ekensassistans.se 046-730095
9590619