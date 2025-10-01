Personlig assistent till kvinna i Trelleborg
2025-10-01
Vi söker nu assistenter till en av våra kvinnliga kunder. Kunden är i yngre medelåldern och bosatt tillsammans med sin make i Trelleborg.
Du som assistent jobbar självständigt tillsammans med kunden i en redan väl fungerande grupp med stort hjärta, humor, högt till tak där det hela tiden är nära till skratt. Viktigt att du som assistent förstår och är bekväm med att det är kunden och hennes familj som är dina arbetsledare.
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd, har hjärtat på rätta stället, är ödmjuk och har tålamod inför de uppgifter och utmaningar du ställs inför. Viktigt att du som assistent är lugn och trygg i dig själv, att du har en förmåga att vänta in och lyssna samt att du alltid frågar vad kunden vill.
Kunden tycker om att resa och gör några resor per år. Det är högst önskvärt att du som assistent känner dig bekväm med att åka med kunden på dessa resor.
Du som assistent måste kunna behärska det svenska språket mycket väl både i tal och skrift detta på grund av att kunden har dyslexi.
Arbetspassen är dygnspass kl 22 - 22. Tjänstegrad: 60 - 90 %. Rörligt schema på grund av kundens behov men fast tjänstegrad.
Kunden har en sällsynt kronisk lungsjukdom, detta medför en kraftig nedsatt lungfunktion. Kunden har även kraftig astma och doftöverkänslighet. Kunden saknar dessutom flimmerhår som ska vara ett skydd för att partiklar kommer ner i lungorna. Detta medför att kunden har en hög infektionskänslighet. Kundens sjukdomsbild medför att hon behöver hjälp att ta mediciner flera gånger per dygn.
Allt detta medför att det ställs väldigt höga krav på dig som assistent gällande din personliga boende- och livssituation. Du som assistent inkl hela ditt hushåll / hem måste vara 100% djur, tobak och rökfri!
Det vill säga att du som assistent och dina familjemedlemmar får inte vara djurägare, snusare eller vara rökare, inte ha djur på besök. Du som assistent och dina familjemedlemmar får dock ha djurägare hemma hos er så länge dem inte har djuret med sig. Du som assistent får inte ha varit i kontakt med djur 48 timmar innan du ska börja jobba. Denna kontakt gäller både i direkt och indirekt kontakt.
Kunden har även en doftöverkänslighet mot olika dofter vilket innebär att du som assistent får inte ha parfym, smink, eller andra personliga artiklar med starka dofter eller andra allergena inslag på dig på jobbet eller på dig 24 timmar innan du ska börja jobba.
Kunden sitter i rullstol och behöver hjälp med allt i sin vardag dvs kunden behöver hjälp med samtliga ADL-moment (aktiviteter i dagliga livet). Alla förflyttningar sker manuellt på grund av kundens kroniska lungsjukdom. Kunden har egenvård så det är kunden själv som bestämmer när, var och hur hon behöver hjälp med sin medicinering.
Kunden har även en ångestproblematik som gör att du som assistent måste vara delaktig i att skapa en lugn och trygg miljö tillsammans med kunden och hennes familj.
Kunden har en komplex sjukdomsbild och ett stort hjälpbehov 24 timmar om dygnet men kunden kan prata och tänka som vem som helst och kunden styr sitt liv själv och all hjälp sker tillsammans med gott samarbete mellan kunden och hennes assistenter. Mer information kring kunden och arbetet ges vid anställningsintervju.
Doftfri
Rökfri/tobaksfri
Djurfri
Svenska i tal och skrift
Endast kvinnliga sökanden




Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett deltidsjobb.
Björka Assistans AB
