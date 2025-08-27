Personlig assistent till kvinna i Nässjö
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2025-08-27
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Nu har du möjligheten att få ett fantastiskt arbete som personlig assistent åt en av våra uppdragsgivare i Nässjö. Du kommer i ditt arbete följa vår uppdragsgivare i hennes vardag. Det gäller allt från aktiviteter utanför hemmet, till hushållssysslor och vägledande stöttning i vardagen. Är du ute efter ett spännande, roligt och givande arbete ser vi fram emot din ansökan!
Om tjänsten
Som personlig assistent till denna kvinna blir din arbetsplats där hon befinner sig. Dina arbetsuppgifter består av att vägleda vår uppdragsgivare i vardagen samt hjälpa till med diverse hushållssysslor, personlig omvårdnad eller följa med på olika aktiviteter så som exempelvis bad eller dans. Du gillar att pyssla, lyssna på musik, gå på promenader och tycker om djur. Framför allt så känner du att ditt kall i livet är att få skapa livskvalitet för en annan människa - att få gå hem med en bra känsla i hjärtat efter en arbetsdag.
Vad krävs
Du som söker är en person med lite livserfarenhet. Du är engagerad, ansvarskännande, flexibel, empatisk, har tålamod och framåtanda. Du står rakryggad och är en ärlig person som tar ditt arbete på allvar. Det är meriterande om du har jobbat som personlig assistent eller liknande i liknande omvårdande yrke. Stor vikt kommer även läggas på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du och uppdragsgivaren ska trivas i varandras sällskap. Vi ser gärna att du har körkort men det är inget krav. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du har behärskar det svenska språket väl i tal och skrift och att du är rökfri.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• En eller flera timvikarier
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg och natt (väntetid) i form av dygnspass.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en van assistent.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Ingela Nilsson, Ingela.nilsson@kooperativetolja.se
Är det här jobbet du länge letat efter? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu.
Gå in på länken: Utdrag från Polisens belastningsregister - Kontroll av egna uppgifter
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret " Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9477846