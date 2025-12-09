Personlig assistent till kvinna i Helsingborg - 50%
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
Vår vision är att vara nära.
Vår organisation bygger på närhet till våra kunder och medarbetare.
Tillsammans planerar, utvärderar, genomför samt förbättrar vi kundens situation. I detta är närheten en stor fördel och korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Desto närmare man är kunden ju större insikt har man i de behov som finns som finns och vardagens beslut blir lätta att fatta för såväl assistenter som våra gruppledare.
Tillgängligheten är stor och man har som medarbetare en stor kunskapsbank att ta del av. Det är en trygghet i vardagen att finnas nära den kompetensen.
Vi söker nu en ny assistent till vårt team i Helsingborg. Kunden är en kvinna i 40-års åldern med diagnosen MS. Kunden önskar kvinnliga sökande i åldern 25-45 år.
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att arbeta nära människor och göra en konkret skillnad.
• Fortbildning och utvecklingsmöjligheter inom området.
• Anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
• Ett stödjande team och regelbunden handledning.
Om dig:
• Du har en positiv inställning och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
• Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är ett krav
• Du är ansvarsfull, pålitlig och kan arbeta både självständigt och i team.
• God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
• Flexibel och anpassningsbar till olika arbetssituationer och kundens behov.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
• Assistera kunden i det dagliga livet, såsom personlig hygien, måltider och sociala aktiviteter.
• Stödja kunden i att upprätthålla sina sociala kontakter.
• Medverka vid olika aktiviteter och bidra till en meningsfull fritid.
• Var med och skapa en trygg och stimulerande miljö för kunden.
• Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Alter assistans får du alltid introduktion hos den aktuella kunden.
Om anställningen:
Initialt börjar man som timanställd för att sedan gå över till anställningsformen ' 'så länge uppdraget varar ' '. Tjänsten är i nuläget på 50 %, dock finns vissa möjligheter till högre tjänstgöringsgrad för rätt person.
Arbetstider är förlagda till dag och kväll 8-14 eller 14-22. Främst vardagar.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du:
Skicka din ansökan via mejl och ange Helsingborg som referens! Bifoga både CV och personligt brev. Viktigt att ange Helsingborg då vi har flera annonser ute.
Varmt välkommen med din ansökan, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: pernilla@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Helsingborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Jobbnummer
9634847