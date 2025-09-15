Personlig assistent till Kvinna i Eskilstuna
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Vi söker en kvinnlig assistent till vår kund i Eskilstuna!
Vår kund är en tjej i 32 års ålder som gillar en aktiv vardag. Hennes intressen består av att gå på promenader, lyssna på musik & sång.
I din roll som personlig assistent är du ett stöd i vardagen vid exempelvis matlagning, hushållssysslor, hygien med mera.
Du som söker bör ha ett mjukt tillvägagångssätt och ha en god planeringsförmåga. Vi ser att du alltid sätter kunden i fokus och verkar för att samspelet i gruppen fungerar.
Vår kund behöver även hjälp med dig som kan vara behjälplig med motivering på ett lekfullt sätt.
Vi erbjuder en tjänst vid behov, för att täcka upp vid eventuell frånvaro, förlagd dag, kväll, natt med väntetid samt helgpass.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande erfarenhet av vård och omsorg, gärna undersköterska utbildning. Alternativt pedagogisk utbildning och erfarenhet.
• Rökfri
• Behärskar det svenska språket mycket väl.
Det är önskvärt att du har körkort och tillgång till bil.
Arbetet ses som fysiskt lätt men du kommer att få ett aktivt arbete där aktiviteter är efterfrågade.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Varierande arbetstid dag/kväll/natt samt helg. Nätterna är bemannande med väntetids nätter och schemat innebär ibland långa arbetspass. Kunden går på daglig verksamhet 3 dagar i veckan men där har hon ingen assistans.
Anställningsform: Vid behov
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast
Rekrytering och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett deltidsjobb.
DVT Assistans AB (org.nr 556678-1455)
DVT Assistans Jobbnummer
9508704