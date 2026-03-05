Personlig assistent till kvinna i Eskilstuna
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker timvikarie till vår kund i Eskilstuna
Vår kund är en ung tjej i 30 års åldern som gillar en aktiv vardag. Hennes intressen består av att gå på promenader, gå på stan, lyssna på musik & sång. I övrigt innebär arbetet att vara ett stöd vid hushållssysslor som matlagning, hygien och städ.
För att passa i rollen tror vi att du bör ha ett mjukt sätt, kunna se lösningar och ha god planeringsförmåga. Vi ser att du alltid sätter kunden i fokus och verkar för att samspelet i gruppen fungerar. Flexibilitet är uppskattat av både kund och arbetsgivare för att lätt lösa vardagen.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande vårderfarenhet, gärna undersköterskeutbildning. Alternativt pedagogisk utbildning och erfarenhet.
• Rökfri
• Behärskar det svenska språket mycket väl.
Det är önskvärt att du har körkort och tillgång till bil.
Arbetet ses som fysiskt lätt men du kommer att få ett aktivt arbete där aktiviteter är efterfrågade.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Vardagar kl14:30-08:30 samt dygnspass kl10:00-10:00 varannan helg. Nätterna är bemannande med väntetids nätter. Kunden går på daglig verksamhet de flesta dagarna i veckan men då har hon ingen assistans.
Vi söker timvikarie med start omgående, med möjlighet att få tillfälligt schema under perioden maj-september.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning. Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning"
Rekrytering och intervjuer sker löpande. Ansökan kommer läsas av Uppdragschef och anhöriga.
