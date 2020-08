Personlig assistent till kille i Habo - Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Habo

Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Habo2020-08-26Kooperativet OLJA, "Oberoende Liv i Jönköping Assistans", ägs av cirka 115 assistansberättigade medlemmar och drivs utan vinstintresse, men verkar på en konkurrensutsatt marknad. Med nästan 1100 anställda är vi en av Jönköpings större arbetsgivare. Våra uppdragsgivare finns framför allt i Jönköpings län. Vi arbetar i enlighet med vår vision "För ett oberoende liv genom personlig assistans". Vår verksamhet vilar på en värdegrund där vi värnar om assistansreformen, verkar utan vinstintresse, levererar assistans av hög kvalitet och bygger långsiktiga relationer.Vår uppdragsgivare är en 23-årig kille som bor i egen lägenhet i centrala Habo, men spenderar delvis tid hos sina föräldrar på landet utanför Habo. Som assistent ingår du i ett team engagerade assistenter som gör skillnad för vår uppdragsgivare varje dag. Vi söker nu en ny medarbetare i vårt team.Vår uppdragsgivare har en svår utvecklingsstörning, autism och epilepsi med flera anfall dagligen, vilket gör att han behöver ständig övervakning. Han tycker mycket om djur och natur, spela TV-spel och lyssna på musik. Vi söker dig som har barnasinnet kvar och som kan leka och umgås med uppdragsgivaren på hans nivå. Som assistent jobbar du mycket med att motivera till aktiviteter och att finnas som stöd i alla dagens händelser, i arbetsuppgifterna ingår också personlig omvårdnad. I den här assistentgruppen arbetar vi med lågaffektivt bemötande, har du erfarenhet av det sedan tidigare är det bra, annars lär du dig arbetssättet av dina kollegor under bredvidgång. I familjen finns husdjur som ibland hälsar på i uppdragsgivarens lägenhet, därför kan du inte vara allergisk. Du som assistent betyder jättemycket för att vår uppdragsgivare ska kunna leva ett självständigt och bra liv på sina egna villkor. För att ni ska trivas tillsammans och få vardagen att fungera tror vi att du som söker är en flexibel och positiv person som tycker om att arbeta med människor, kan arbeta självständigt och vara beredd att ta ett stort ansvar. Du kan behålla lugnet i olika situationer och du känner dig trygg i din yrkesroll. Tidigare erfarenhet av yrket personlig assistent eller liknande arbete är önskvärt. Då vår uppdragsgivare tycker om att leva ett aktivt liv bör du ha god fysik, lyft förekommer.Arbetet är förlagt till hemmet och daglig verksamhet. Det finns möjligheter att låna familjens bil till utflykter. Kommunikationer till föräldrarnas hem saknas och därför är det önskvärt att du har körkort och tillgång till egen bil. Schemat består av både dygnspass (med väntetid) och dagpass. Det är dubbelassistans all vaken tid så du behöver tycka om att jobba i team och kunna samarbeta med dina kollegor då ni alltid jobbar tillsammans.Just nu söker vi dig som vill jobba 1-2 fasta pass per månad på helgen och utöver det vara timvikarie vid behov. Kanske är du student och vill kombinera det här jobbet med dina studier.Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.Tillträde omgående, eller enligt överenskommelse. Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent.För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Sofia Wernbo via mail: sofia.wernbo@kooperativetolja.se Din ansökan vill vi ha omgående då urval och intervjuer sker löpande.Varaktighet, arbetstid2020-08-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För5334208