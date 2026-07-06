Personlig assistent till kille i Falun
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-06
, Borlänge
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hej! Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Nu söker vi nämligen dig som är en fena på att hitta på aktiviteter, flexibel och trygg! Stämmer det in på dig? Toppen, då kan du vara den vi söker.
Om kunden:
Jag är en 26årig kille bosatt i centrala Falun. På fritiden gillar jag att vara aktiv. Cykla eller promenera är något jag tycker om och gör så ofta jag kan både sommar och vinter. Om dig vi söker:
Är du positiv, tålmodig, flexibel och strukturerad.Är du också driven, aktiv och trygg i dig själv? Då kommer du passa bra in i rollen. Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vid behov Arbetstider: Dygn
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022245-2087031". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
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791 37 FALUN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9993517