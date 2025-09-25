Personlig assistent till härlig tjej!
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svedala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svedala
2025-09-25
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Svedala
, Skurup
, Malmö
, Landskrona
, Höör
eller i hela Sverige
Personlig assistent till härlig tjej!
Jag är en ungdomlig tjej på 44 år, som är positiv, glad, snäll och omtänksam, om jag får säga det själv. Jag bor för närvarande öster om Lund, men kommer att flytta till eget boende i Svedala.
Jag har diabetes typ 1 och behöver hjälp med att sköta min diabetes, eftersom jag har en intellektuell funktionsnedsättning. Det ingår i tjänsten att beräkna insulin, mat, motion och att ge insulin. Det är en stor och viktig del av arbetet.
Funktionsnedsättningen gör att jag behöver praktisk hjälp och stöd i olika vardagliga situationer. Du måste vara lyhörd för mina behov, som jag inte alltid kan förmedla själv.
Jag söker en personlig assistent, som tycker om att arbeta i olika miljöer, både i hemmet, inom daglig verksamhet, på fritiden och på andra ställen. Jag gillar att baka, laga mat, gympa och promenera, spela enkel tennis, småjogga, cykla tandem, dansa, sjunga, pyssla, läsa och besöka vackra trädgårdar. Jag är en pratglad och fantasifull tjej, som är social och gillar att umgås med folk.
Jag behöver en personlig assistent med passion och omtänksamhet, som är flexibel, lyssnande, tålmodig, ordentlig och noggrann. Du måste gilla hem- och hushållsarbete. Jag ser gärna att du är sportig och fysiskt aktiv. Det är också ett plus om du är händig och bra på skapande och musik. Du kanske gillar handarbete eller att måla, som jag. Det är bra om du har egna idéer och initiativkraft, fantasi och sysselsättningsförmåga.
Arbetstiderna varierar,
Det blir både dagtid, kvällstid samt natt och väntetid. Arbetstider kommer förändras utifrån mina behov samt flytten till egen lägenhet framöver. Jag är i behov av flera assistenter. Du är ofta ledig under helger, men jag kan ibland behöva hjälp då också. Under sommar och storhelger är du för närvarande ofta ledig, men framöver kan jag behöva hjälp under sommaren också.
Jag vill att du är rökfri. B-körkort är också ett krav och tillgång till egen bil behövs.
Anställningen startar med introduktion, så att du kan känna dig trygg, lära känna mig, och lära dig arbetet ordentligt, för det är ett ansvarsfullt arbete.
Skicka med ditt CV och personliga brev med foto, när du söker tjänsten. Uppge referensperson/er från tidigare arbetsgivare.
För tjänsten krävs att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Det ska bli spännande att få träffa dig!!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Lina Erlandsson lina.erlandsson@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9525730