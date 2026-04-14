Personlig assistent till härlig kille
2026-04-14
Är du lyhörd, flexibel och intresserad av att arbeta med ungdomar? Då kanske detta är tjänsten för dig! Nu söker vi en personlig assistent som vill arbeta med vår uppdragsgivare i Jönköping, en 20-årig kille som gärna hittar på olika aktiviteter.
Vad innebär tjänstenPojken bor i egen lägenhet i centrala Jönköping och din arbetsplats blir där han befinner sig, vilket kan vara i hemmet, på daglig verksamhet eller andra aktiviteter utanför hemmet så som ex. vid bad. I arbetet ingår att delta i vardagens alla delar så som personlig omvårdnad, måltider, träning, medicinhantering, sondmatning och fritidsaktiviteter. I arbetet förekommer lyft, hjälpmedel finns men det är en fördel om du har god fysik. Din roll blir även att stimulera och motivera till utveckling genom humor, lek och aktiviteter.
Vad krävsDu är trygg och stabil i dig själv. För att trivas i uppdraget ser vi att du är en positiv lagspelare som trivs med att samarbeta men även kan ta eget ansvar. Det är av vikt att du är flexibel och förstår att arbetet baseras på uppdragsgivarens specifika behov. Du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller liknande omvårdnadsarbete. Det är även meriterande om du har studerat vård och omsorg eller tidigare arbetat med barn eller ungdomar. I ditt arbete kommer du komma i kontakt med djur, katt finns i hemmet och även kontakt med hästar förekommer så du får inte vara allergisk. Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift krävs. Det är ett krav på att du som assistent har körkort då du ibland kommer köra uppdragsgivarens bil i tjänsten.
Vad erbjuder viVi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Visstidsanställning 92.5%
Arbetstider som förekommer enligt schema är kvällspass 15.30-20.30 samt vakennätter 20.15-07.45 samt helgpass 12.30-20.30.
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Jimmie Hultin jimmie.hultin@kooperativetolja.se
Är det här ett jobb som du tror skulle passa dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer behandlas löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För
553 22 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Kooperativet olja Kontakt
Jimmie Hultin jimmie.hultin@kooperativetolja.se
