Personlig assistent till Hammarby Sjöstad
2026-05-27
Personlig assistent sökes till härlig 22-årig tjej i Hammarby Sjöstad
Är du en positiv och social kvinna mellan 25-40 år som gillar humor, människor och att få vardagen att flyta lite smidigare? Då kanske du är precis den vi söker!
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en glad rullstolsburen 22-årig tjej som bor i Hammarby Sjöstad. Du har nära till skratt och uppskattar människor med energi, humor och ett varmt sätt.
Här handlar jobbet inte bara om assistans - utan också om att vara en trygg person i vardagen, kunna snacka om allt mellan himmel och jord och ibland skratta åt riktigt dåliga skämt.
Vem är du?
Du:
är kvinna mellan 25-40 år
pratar och skriver mycket bra svenska
är ansvarstagande men inte stel
har humor och social känsla
gillar att arbeta med människor
har gärna erfarenhet som personlig assistent (men rätt person är viktigast!)
Arbetstider
Måndag till fredag i första hand
Start runt kl. 09.00
Cirka 4-6 timmar per dag
Det viktigaste är att personkemin stämmer och att du är någon som bidrar med positiv energi i vardagen.
Känner du att detta låter som du? Skicka en ansökan och berätta lite om dig själv - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: dagmara@assistansporten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA HSJ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
