Personlig assistent till en man i Hurva
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-09-17
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning i Hurva, söker vi nu erfarna personliga assistenter vid behov och fast på schema.
För oss är det viktigt att du klickar med kunden. Du ska vara empatisk och lyhörd för kundens behov och önskemål samt respektera kundens integritet. Lätt för att samarbeta och vara ansvarstagande.
Viktigt att du kan pusha och utmana, på ett inkännande och positivt sätt, med en förmåga att läsa av när det är dags att ta ett steg tillbaka.
Kunden har intresse för bilar, musik, friluftsliv och matlagning. Det är önskvärt att du delar några av dessa intressen som kunden har.
Du behöver vara fysiskt stark då det kan förekomma lyft. Meriterande om du har kunskap inom sjukgymnastik.
Du behöver vara djurvan då det både finns hund och katt i hemmet.
Du kan jobba dag som kväll och även helger. Personlig assistans utförs under dygnets alla timmar. Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Robbin Schöle robbin@monumentassistans.se Jobbnummer
9514030