Personlig assistent till en man i Hurva
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
2025-11-17
Personlig Assistent sökes till social man i Hurva
Är du passionerad över matlagning, fordonsmekanik och musik? Drivs du av att hjälpa andra att leva ett meningsfullt och stimulerande liv trots fysiska funktionsnedsättningar? Är du inspirerad av att arbeta på landsbygden, omgiven av ett varmt hem med både hund och katt? Då kan du vara rätt person för rollen som personlig assistent till en social man i Hurva.
Vi söker nu efter dig som är över 35 år, lyhörd, lugn och empatisk i ditt arbetssätt för att assistera en rullstolsburen man. Eftersom dagsformen varierar kan aktiviteter utanför hemmet inträffa spontant och med kort varsel. Hjälpbehovet sträcker sig över dygnets alla timmar. Arbetsuppgifterna är individanpassade och handlar om att agera som en förlängd arm åt kunden för att möjliggöra ett så självständigt och fritt liv som möjligt.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
* Körkort är ett krav.
* Behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande om du har kunskap inom sjukgymnastik.

Publiceringsdatum2025-11-17

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är passionerad, ansvarstagande och flexibel. Du bör vara en lagspelare som trivs med att arbeta nära andra människor och ha förmågan att anpassa dig till förändrade situationer med ett gott humör. Din empati och respekt för andra människors värdighet är av stor betydelse.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Som personlig assistent i detta team kommer du att få möjligheten att göra verklig skillnad i någons liv. Du kommer att erbjudas en möjlighet att utvecklas inom ett nytänkande och stöttande arbetsklimat. Du kommer att vara en del av en dynamisk arbetsmiljö där ditt bidrag uppskattas och där du ges chansen att växa både professionellt och personligt.Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!

Kvalifikationer

Körkortskrav
B (Personbil)

Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Monument Assistans AB
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
